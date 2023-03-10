昨（9）日陸軍金門防衛指揮部守備大隊二膽守備隊早上點名時，1名陳姓上兵未到失聯，失蹤時只帶走手機和錢包。國防部跟海巡署找了將近48小時，終於傳出被中國海警發現，身上還穿著救生衣，據了解他有債務跟感情困擾。

昨日陳姓上兵失聯後，金防部會同金門海巡隊等單位，搜尋了一整天仍然在二膽島上與大二膽島的海域周邊搜尋陳姓上兵的蹤跡，但仍然一無所獲，金防部還否認外傳「阿兵哥可能游到大陸一事」，透露因海象不好，海水溫度過低，要游到大陸不太可能。加上陳姓上兵只帶走手機和錢包，沒帶走任何槍彈，而島上的救生衣也沒有短少。

直到今天下午才傳出陳姓士兵穿救生衣游泳在廈門找到了，那究竟陳姓上兵身上穿的救生衣從何而來，整起事件令人難以了解，金防部指清點了槍械彈藥及其他裝備，但卻沒有交代救生衣有無短缺，還是沒有想到陳姓士兵會穿救生衣游到對岸。

對此國防部長邱國正強調，詳情還在釐清，就算身上有穿救生衣，也要查是哪來的，但他也強調一切依法究辦，絕不寬貸。