北市10日下午在台北田徑場毛公鼎駐火台前，舉辦聖火大會師祈福活動。（張芷瑜攝）

為將登場的全國原住民族運動會暖身，北市10日下午在台北田徑場毛公鼎駐火台前，舉辦聖火大會師祈福活動，讓母火匯聚台北，聖火取火團帶隊的北市體育局全民運動科長袁守方分享，有次到邵族取火，要划獨木舟到日月潭燈塔，也曾爬到奇萊山登山口，並去蘭嶼取聖火，上山下海可說是親身經歷。

聖火大會師祈福活動現場，除了邀請團隊來表演，也找來耆老們祝禱，為原民運祈福，並迎接聖火隊們歸來，北市體育局表示，這次由「聖火母火取火隊」9天環台走透透，赴各原住民族聖地取聖火，也是歷屆首創。

台北市長蔣萬安表示，為了表現對原住民族最高敬意，北市特別規畫到各族取火，也感謝取火隊上山下海奔波，這次原住民運動會主題是「全力原夢」，會有一萬多名選手聚集，讓大家齊聚發揮運動所長也能圓夢。

體育局長王泓翔表示，為了讓大家了解原住民傳統運動，全國原住民族運動會也有不少特色競賽，像是比賽項目中的狩獵、鋸木、射箭等，其中，狩獵比賽需要考驗選手抓豬、綁豬、設陷阱技巧等，射箭也並非一般圓形靶，以射中豬隻的要害部位來評分，這都是很有趣的活動，歡迎大家親臨現場觀賽。

談到取火過程，帶隊的袁守方分享，這次取火隊分成兩個梯次，有日還兵分三路，有次本來要去蘭嶼的行程，後來因為天氣問題去不成，要跑第二趟才順利迎回母火。

袁守方也說，還有次到邵族取火，要划獨木舟到日月潭燈塔，上山部分則是爬到奇萊山登山口，當時還是零下四度，上山下海可說是親身經歷，到時候也會製作影片在開幕式時與大家分享。