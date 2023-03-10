從中共軍方20多家國防研究期刊上的文章討論的議題顯示，大陸的國防研究人員非常仔細地審視美國武器在烏克蘭戰場上產生的影響，並吸取其中的教訓，做為未來台海一旦發生軍事衝突時的參考。其中最值得注意的有2點，分別是近地軌道星鏈（Starlink）以及標槍(Javelin)反坦克導彈的作用。

《路透》報導說，歸納 這20多家大陸國防期刊上近100篇文章的內容顯示，中共軍方認為未來中國與美國及其盟國可能因為台灣問題而發生衝突，因此必須高度重視烏克蘭戰爭的研究。這些中文期刊反映了數百名中共研究人員的觀點，它們與中共軍事院校、武器製造商和軍事情報智庫的工作有密切關聯，雖然中共官方在公開場合一直避免批評俄羅斯的缺點，但研究人員所撰寫的報告則非常直率與坦誠。

這些研究文章中至少有6篇論文強調中國應認擔憂星鏈在戰場上作用的，這項由馬斯克的美國太空探索公司 SpaceX 開發的衛星網路功能強大，在俄羅斯導彈襲毀烏克蘭電網時，仍能確保烏克蘭軍方通信系統安全。

中共陸軍工程大學研究人員在9月號的文章中說，星鏈在俄烏衝突中表現出色，未來必將促使美國和西方國家在亞洲可能發生的軍事行動中廣泛使用。因此，開發出擊落或阻截星鏈的戰術是非常緊迫而且重要的。

新加坡南洋理工大學國際研究學院研究員許瑞麟表示，烏克蘭衝突推進了中國軍事科學家開發網路戰術模型，同時也極力尋找不受西方現代武器攻擊的裝甲保護技術，其中星鏈的功能是中國目前難以複製的、可發揮軍事用途的民用技術。

此外，烏克蘭戰場上的經驗在中國研究人員形成了另一項明顯的共識，即無人機戰術值得做更多投資。一篇由北方工業公司出版的坦克裝甲車期刊文章說，無人機有強大的能力，「它們是未來戰爭中的敲門磚」。

另一篇文章指出，烏克蘭軍隊使用針刺和標槍導彈，對俄羅斯坦克、裝甲車和艦艇造成嚴重破壞，中國應提高這些軍事裝備的自我防禦能力。還有一篇文章分析了海馬斯高機動火砲火箭系統 (HIMARS)的影響，認為共軍必須留心這類武器在台海衝突中的作用。不過海馬斯依賴星鏈來獲取目標訊息與情報，與中國自己開發以無人機支持的火箭系統是完全不同的形態。

報導說，包括2名武官在內的4名中共外交官表示，解放軍分析人士長期以來一直擔心美國軍事力量的優勢，但烏克蘭提供了一個窗口，表明大國未能壓倒西方支持的小國，這使他們更加關注與台海衝突問題。雖然烏克蘭的情境與台灣有明顯的可比性，但也存在差異，特別是考慮到該島容易受到中國海上封鎖的影響。