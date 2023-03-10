副總統賴清德(左)拿起鄭南榕創辦的《自由時代》，指鄭南榕34年前提出問題，剛好是當前重要問題，靜待台灣社會一起解決。(曹婷婷攝)

賴清德參觀完後，特別留字「新時代使命，守護台灣，繁榮，和平，民主，主權」。(曹婷婷攝)

副總統賴清德今天傍晚到台南參訪由鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡全國巡展台南場」，待足50分鐘參觀，他拿起一本鄭南榕創辦的《自由時代》，封面寫著「中國會武力犯台嗎？」指鄭南榕34年前提出問題，剛好是當前重要問題，靜待台灣社會一起解決。他也說，台灣已完成鄭南榕遺志，下一階段使命是守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展第3站在台南，展覽地點正好也是賴清德昔日擔任台南市立委時的服務處。賴清德今天在鄭南榕基金會董事鄭竹梅（鄭南榕女兒）、終身志工葉菊蘭（鄭南榕遺孀）等人解說及悉心參觀相關史料、相片，鄭南榕創辦的《自由時代》，看到鄭南榕的日記筆跡也不禁讚「字很工整」、「看了那麼多的書」。

他參觀完後，特別留字「新時代使命，守護台灣，繁榮，和平，民主，主權」，他說，鄭南榕殉道離開後，喚起台灣社會覺醒，讓台灣達到今天的民主化，台灣已完成鄭南榕遺志，下一階段使命是守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。

賴清德指出，看完展後，深刻感受鄭南榕不只是百分之百言論殉道者，反對戒嚴，爭取台灣民主，他也只是個凡人，有家庭及朋友，為了生活也從事過從事各種工作，曾應徵紡織廠業務員，也跟朋友創業賣起睫毛生長液，還推銷太陽能熱水器等。

他表示，鄭南榕有邏輯性及理想性，殉道出發是基於對家人的愛，因為不忍心看到女兒或下一代孩子過著同樣的戒嚴生活，決定以生命喚起台灣社會重視。

賴清德也強調，鄭南榕殉道非倉促決定，而是想要幫助台灣成為更好的國家，更民主自由，更重視人權，走出戒嚴獨裁專制的體制。時代雜誌很多標題適用於現在，他拿起一本《自由時代雜誌》封面寫著「中國會武力犯台嗎？」鄭南榕34年前提出的問題，剛好是當前重要問題，靜待台灣社會大家一起來解決。

鄭南榕的名言「剩下來就是你們的事了」，賴清德說，鄭南榕殉道後，喚起台灣社會覺醒，有更多人前仆後繼投入，讓台灣達到今天的民主化，台灣下一個階段使命，也就是守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。