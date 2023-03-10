近年因哈利王子夫婦鬧得風風雨雨的英國王室，終於有一樁正面的新動態！白金漢宮宣布，當今英王的父親、已故菲利浦親王的頭銜愛丁堡公爵，已由英王查爾斯三世授予弟弟愛德華王子，愛德華王子自此終身都將保有這個爵銜。

英國廣播公司周五（10日）報導，英王查爾斯三世（King Charles III）在愛德華王子（Prince Edward）59歲生日當天，把這個原本屬於父親菲利浦親王（Prince Philip）的頭銜交給了弟弟。

1947年，菲利浦親王與伊莉莎白公主結婚當天上午，菲利浦獲得愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）頭銜，這是為他設置的爵位。伊莉莎白公主1952年繼位為王、成為伊莉莎白二世。菲利浦親王2021年4月9日辭世，高壽99歲，擔任愛丁堡公爵70多年；2022年9月8日伊莉莎白二世也撒手人寰，享耆壽96歲。

🎉 Wishing the new Duke of Edinburgh a very Happy Birthday today!



The King has conferred the Dukedom of Edinburgh upon his brother, Prince Edward, on his 59th birthday.



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愛德華王子的生日是3月10日，他是菲利浦親王與女王最小的兒子。

在父親去世將近2年後，愛德華王子成了第13任愛丁堡公爵，他與公爵夫人蘇菲（Sophie）預計週五稍晚抵達蘇格蘭王國首都愛丁堡，連袂出席俄烏戰爭屆滿一周年的相關活動。

英國愛德華王子與妻子蘇菲行事低調，有「英國王室隱形人」之稱。如今兩人成為新任愛丁堡公爵與公爵夫人。（資料照／美聯社）

據悉菲利浦親王生前已表達想讓最小的兒子愛德華取得愛丁堡公爵爵位，不過此事仍交由如今的英王查爾斯三世決定。

查爾斯三世的加冕典禮預計今年5月登場，屆時愛德華王子將以愛丁堡公爵身分出席大典。

英國已故菲利浦親王生前已有意讓小兒子愛德華王子接手出任愛丁堡公爵。圖為父子倆2012年在倫敦奧運拳擊賽事場邊觀戰。（資料照／路透社）

愛德華王子早年從事劇場與電視製作，後來逐漸把工作重心轉向公共事務，其中不少承接自父親菲利浦親王，例如親王1956年專為獎勵年輕人而設立的愛丁堡公爵獎（Duke of Edinburgh Award）。

愛丁堡公爵並非世襲性質。愛德華王子此前已有威賽克斯伯爵（Earl of Wessex）的頭銜，伯爵爵位將由愛德華15歲的兒子詹姆士塞文子爵（Viscount Severn）繼承。