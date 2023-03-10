宋燕旻車禍導致左臉骨折。（羅永銘攝）

宋燕旻復原神速。（羅永銘攝）

宋燕旻僅休息53天就復工，狀況良好。（羅永銘攝）

宋燕旻畢業後就到華視工作。（羅永銘攝）

宋燕旻熱愛新聞業。（羅永銘攝）

宋燕旻在華視工作近14年。（羅永銘攝）

宋燕旻坦言不擔心車禍影響外表，比較害怕拖累家人。（羅永銘攝）

華視主播宋燕旻去年12月10日騎乘腳踏車發生嚴重車禍，造成腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血、左側眼眶、顴骨骨折等；她說雖然車禍害她毀容，但她並未因此沮喪，反倒擔心腦部會因此受損，成為家人的負擔，「有陣子手抖的很嚴重，連手搖飲都拿不穩，看著大家幫我收拾打翻的東西，我就開始擔心成為家人的負擔、會不會凡事都要靠旁人照護」，她說，她當下難過到止不住淚水。

宋燕旻僅休息53天就復工，不免讓人擔心她的身體狀況，她坦言提出復工時，自己也擔心會無法負荷，「我人生沒休過如此長的假期，因為不行做太燒腦的事，每天都不知道要幹嘛，在家都是吃飽睡、睡飽吃，無所事事的就像廢人」，她慶幸復工後一切正常，連醫生也稱讚她「恢復速度讓人跌破眼鏡」。至於先前的手抖狀況，醫生也研判是大腦正在修護產生的反應。

她因為車禍導致的左臉骨折，只能植入骨釘支撐，即使事發2個多月，臉部仍相當麻痹，「連碰到化妝海綿也會痛，而且因為肌肉紋理已經變了，所以每天都要按摩、做表情復健，不然之後臉很容易變形」，她樂觀的說，雖然後遺症讓人不適，但她也已經做好要跟傷痛並存的準備。

宋燕旻在華視14年，在台內體驗多樣職場生活，負責收帶子、剪接、文字記者、主播外，還曾支援公關工作3年，「相比記者，公關的服務性很大，但因為我比較喜歡今日事今日畢，所以公關的團體活動、事前籌備會議等都不符合我的個性」，所以時間一到她就立刻爭取回新聞部。

熱愛新聞工作的她，國三立志成為媒體人，大學畢業就到華視服務，至今已經第14年，談起這些年的生活，她露出自信又有成就感的笑容，表示從沒被工作打倒，不曾遇到低潮期，所以這次的車禍，自然也無法澆滅她想快點回到主播台的熱忱。