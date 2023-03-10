桃園市長張善政表揚中壢警方，破獲轄內有史以來最大型百家樂賭場。（蔡明亘攝）

中壢警分局破獲轄內有史以來最大型百家樂賭場。（蔡明亘攝）

桃園市中壢警方接獲情資，轄內潛藏大型賭場，經蒐證埋伏，確有賭博跡象，報請桃園地檢署指揮並向桃園地院聲請搜索票，8日出動大批警力破門查緝，當場查獲工作人員與賭客共45人，查扣現金約301萬元、籌碼代幣約1.5億元及多件贓證物，訊後分別依賭博罪嫌移送偵辦及違反社維法裁處。市長張善政10日赴中壢分局頒獎勉勵破案同仁，並喊話持續嚴格查緝，讓不法行徑無所遁形。

張善政表示，身為市長感到非常驕傲，鼓勵警察同仁持續嚴查特殊幫派分子，讓桃園的不法行徑無所遁形，市府會做警察最堅強的後盾。他聽取案件報告後也說，觀察法院針對涉案人員的裁定交保金額，顯示相關人員涉案情節重大，務必持續向上追蹤。

張善政提到，近日其他縣市發生黑幫聚眾飲酒等囂張行徑，桃市警局不容許黑幫在桃園有相關組織活動，他強調百家樂賭場案並非單一事件，未來若有類似的犯罪跡證也將嚴格查緝。

桃市警察局長吳坤旭說明，中壢分局接獲多件情資，稱某大樓藏有百家樂賭場，經警方長時間鎖定，發現該大樓唯獨10樓不開通，安全梯也鎖死，種種跡象顯示確有賭博情形，8日破門查緝，成功破獲中壢有史以來最大型百家樂賭場，初步偵查發現賭場經營與黑幫有關，後續警方將持續向上溯源，全力打擊不法分子並依法究辦，展現「掃蕩黑幫、斬斷金流」決心。