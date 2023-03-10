花蓮縣議長張峻抨擊花蓮縣府「安心即時上工計畫」佔據縣府經費資源，花蓮縣政府特別回應表示，「安心即時上工計畫」實際執行單位為中央政策，中央預算，中央核定，立委爭取名額，依法監督，合理、合情、合法。傅崑萁辦公室也表示，對於抹黑中傷不值得回應。

花蓮縣政府強調，此計畫實際執行單位為勞動部各地區就業服務機構，縣府只是行政配合統籌單位，所有程序皆依相關規定辦理。各級民代各司其職，千萬不要因有心人士混淆是非，而受到指鹿為馬的不實言論所影響，申請當事人可向勞動部就業服務機構查證。

安心即時上工計畫為中央核定並補助。(戴志揚翻攝)

安心即時上工計畫為中央核定並補助。(戴志揚翻攝)。(戴志揚翻攝_)

縣政府同時澄清表示，計畫流程為符合實施條件之民眾向公立就業服務機構申請登記，由就業服務機構推介符合資格者至用人單位，如縣府、鄉鎮公所及各級學校等，相關面試由用人單位執行，並代發工作津貼及防疫津貼，經費由中央補貼。

因應新冠疫情造成就業困難進而影響鄉親民生經濟，縣府本於關心花蓮鄉親，積極配合中央政策，透過勞動部安心即時上工計畫，統整轄下機關單位提出用人需求並提報勞動部核定，爭取增加花蓮縣內職缺，幫助民眾媒合工作、早日就業以解決家庭經濟。

傅崐萁辦公室則指出，「安心即時上工 」中央預算 中央政策 中央核定 立法委員 爭取名額 依法監督 合理 合情 合法 理所應當 ，創造弱勢就業機會、協助村里長維護環境、整理市容，守護觀光大縣門面，理當是美事一樁。對於民代無端的抹黑中傷攻擊，不值得回應。