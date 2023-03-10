針對屏東離島琉球鄉「正好有路」禁止通行，有人提出既成道路疑慮，對此，琉球鄉公所表示，絕對不會向縣府提出申請，不會把居民好心留給大家使用的私地變成公有路。（謝佳潾攝）

屏東離島琉球鄉「正好有路」禁止通行一事，在地方掀起討論，很多居民因深有同感而支持地主，但也有人提出既成道路的疑慮，對此，縣府稱，私地變道路須由公所提出申請，再以大法官釋字第400號判定，而公所則強調，絕對不會提出申請，不會把居民的好心留路變成公有路，請遊客與外來業者尊重在地人。

「正好有路」是環保旅店老闆蔡正男為保留兒時記憶與小琉球人的美德，特別從私人土地中留路給大家使用，不料卻被遊客與外來業者視為理所當然，不僅嫌棄路窄、隨地丟垃圾，還騎快車差點撞傷行走的老人家，為此，他7日設置告示禁止外人通行，但街坊鄰居使用照舊。

蔡正男說，小琉球有很多四通八達的小路小巷是私人土地，是住戶為方便大家使用讓出來的，這都是在地人默默付出、並非應該的，他把讓大家隨意通行7年的私地封起來，只為告訴大家「責任旅行」的重要，在觀光發展的同時也要尊重地方。

他一設置告示禁止通行後，在地方掀起討論，許多居民都支持他的做法，有民眾有感道，不是所有的事都是理所當然的，當把別人給的方便當成是隨便時，那說多有人文素養也只是空談，他有好多次在一些小巷裡遇到外來觀光客騎快車差點撞到當地人，雖然觀光產業帶給琉球人經濟發展，但更多的是外地人來分一杯羹，且隨著遊客素質每況愈下，髒亂的情況只會越來越嚴重。

但同時也有人提出質疑，既成道路通行年限可類推適用民法規定、以公眾通行20年以上作為既成道路的認定標準，現在琉球老街有很多都是私人土地，如果每個地主都設路障禁止外人通行，這樣可以嗎？ 這符合小琉球人和善的初衷嗎？

對此，屏縣府工務處指出，私地能否變成既成道路、讓公眾自由進出，並不是以地主無償讓大家使用幾年做評斷標準，而是須由鄉鎮公所向縣府提出申請，再以大法官釋字第400號做判定。而琉球鄉公所則強調，公所絕對不會申請，不會把居民好心留給大家使用的私地變成公有路。

公所祕書陳盈宏說，小琉球有非常多類似「正好有路」的私地，長年來大家都習慣我的地留3尺、你的地留3尺，讓出一條路來一起用，雖然巷子很小，但這就是琉球人互相互助的展現，近年來不少遊客都在小巷橫衝直撞，他希望大家可以一起發揮公德心，愛護這座島。