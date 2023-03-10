2020年爆發疫情後，伸興家用縫紉機銷售量及營收連續兩年締造史上新高。去年歐美各國邊境解封，居家上班及DIY縫紉人口開始減少，勝家等歐美家用縫紉機主要客戶忙去化庫存，進而影響伸興去年銷售量及本業營收。

伸興去年8月取得宇隆經營權，9月起開始認列營收及獲利，宇隆去年第四季EPS為1.72元、去年EPS為10.32元，伸興去年第四季EPS僅0.02元。伸興10日董事會承認去年財報，去年合併營收71.98億元、營業利益3.79億元、本期淨利6.25億元、淨利歸屬母公司4.94億元、EPS為8.08元，會中通過每股配發現金股利5.50元，連續18年現金股利配發率維持60％以上，全案提至6月20日股東會討論定案。

伸興同步公布，2月合併營收4.9億元，月減2.98％、年成長13.34％；前二月合併營收9.96億元，年減15.58％。伸興表示，主要是主要客戶仍調整終端庫存。