桃園市第4屆學藝員策畫尋愛壢險季自由戀愛展覽，在中壢城市故事館壢景町櫻花書院展出，藉由不同時代的小人物愛情故事，帶領民眾認識中壢在地人文與經典約會勝地。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

白色情人節將至，桃園市學藝員策畫「尋愛壢險季-自由戀愛展」，即日起至4月23日在中壢城市故事館壢景町的櫻花書院展出，多元內容包括60至90年代的小人物愛情故事，藉由14則觸動心弦的故事，帶領民眾認識中壢經典約會勝地，探訪在地人文與地景，感受浪漫氣氛。

桃市府自2016年起招募學藝員，由一群熱愛藝文、對文化發展有想像、有意願參與地方文化的桃園市民組成，今年邁入第4屆，已培育將近100名桃園文化種子，在各地推廣文化不遺餘力，包括介紹文化館舍、規畫展演專案等，是桃園文化推手。

文化局表示，學藝員策畫的自由戀愛展，藉由爬梳中壢在地人的愛情故事，呈現60到90年代，不同時期的愛情樣態，透過描寫小人物交織出人文、地景與文學，表現當年戀愛多元面貌，每位匿名提供故事者的講述中，觸動人心的可能是紅豆冰、書信或便當，簡單日常充滿溫情暖意，也道出戀愛中的酸甜苦辣。

其中一封「見字即來」的信件，鄭姓女士帶著女兒冒險渡海來到台灣，隨丈夫擔任警職，最終一家落腳在中壢，2人一起栽種的櫻花樹，紀念這段雋永戀情，相當浪漫。

文化局表示，自由戀愛展也規畫2場走讀活動，帶領民眾回顧懷舊中壢約會景點，例如益新冰菓室和中壢大時鐘等地，並走訪中平路故事館及壢小故事森林，透過活動串連，讓大家深入認識中壢的文化館舍。邀請民眾在白色情人節前夕，到壢景町漫步並沉浸在懷舊愛情氛圍中。