金門陳姓上兵失聯1天後，今天(10日)下午傳出在廈門被救起，震驚全台，也讓軍方雞犬不寧，究竟是叛逃還是巧合仍未查明。就有網友好奇，表示若阿兵哥是叛逃，鄰兵和連長會不會倒大楣，釣出退伍學長，直言不只連長，營長也要跟著起飛了。

原PO在PTT八卦版發問「阿兵哥叛逃 鄰兵和連長會倒大楣嗎？」，他表示，軍中就是連坐法，同連的阿兵哥搞事，整個連都會被牽連，如今這個上兵可能還是游泳叛逃到大陸，鄰兵和連長是不是慘了？

鄉民們也紛紛留言：「先馬祖沒肉吃，現在金門出逃兵，真的有點丟臉」、「可能要發防叛逃小卡了」、「洞8到退伍」、「到退伍前沒假休，每天寫報告寫不完」、「絕對幹到飛天」、「先來個連續三個月週末檢討會」、「直接提早退伍了啦，哪可能繼續留」、「金門阿兵哥準備每天游泳馬拉松了」。

也有許多退伍的學長感嘆：「不要說連長，營長也可以原地退伍了」、「何止連長，整個營都起飛了」、「金防部會大地震」、「營長絕對跑不了」、「若照當年林毅夫事件，應該是全單位直接換防了」、「鄰兵應該還好，但半夜的安官，還有連長營長倒大楣」。