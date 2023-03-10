紙風車劇團8日召開記者會號召熱心人士慷慨解囊，完成全台巡演的最後一哩路。（范揚光攝）

紙風車劇團8日召開記者會號召熱心人士慷慨解囊，完成全台巡演的最後一哩路。（范揚光攝）

紙風車文教基金會董事長李遠（小野，後排右二）及基金會執行長張敏宜（後排左二）8日召開記者會號召熱心人士慷慨解囊，完成全台巡演的最後一哩路。（范揚光攝）

紙風車劇團8日召開記者會號召熱心人士慷慨解囊，完成全台巡演的最後一哩路。（范揚光攝）

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程執行至今已17年，目前還有47個鄉鎮尚未完成；紙風車劇團8日召開記者會號召熱心人士慷慨解囊，完成全台巡演的最後一哩路。（范揚光攝）

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）說，只要重新召喚台灣的善念，就可以完成這個不可能的任務。（范揚光攝）

紙風車劇團8日召開記者會號召熱心人士發揮善意，一起完成全台巡演的最後一哩路。（范揚光攝）

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程執行至今已17年，目前還有47個鄉鎮尚未完成；紙風車劇團8日召開記者會，號召有情人發揮善意以小額捐款或紙風車認同卡回饋金，完成全台巡演的最後一哩路。

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）致詞時說，繼319鄉鎮市區兒童藝術工程完成後，2013年劇團再推出368鄉鎮市區兒童藝術工程全台巡演，雖然過程中遇到疫情及倉庫火災等重重困難，但是劇團上下咬牙苦撐，目前還剩下43個鄉鎮。李遠強調，紙風車是屬於大家的，有些鄉鎮已經等了十幾年才等到第2次表演；雖然劇團賺錢很重要，但是我們仍將368工程列為最優先計畫，希望明年能走完全部鄉鎮。紙風車文教基金會表示，368工程目前已演出311個鄉鎮共337場，最後57個鄉鎮希望明年可以完成，但目前仍有12個縣市共43個鄉鎮、近2000萬的演出經費尚未募得；孩子一直成長著，但紙風車轉動的速度卻跟不上腳步了，希望能尋找更多有情人贊助，成就這個給孩子的藝術工程。