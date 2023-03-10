謝依霖為李易按摩展示好手勁。（TVBS提供）

修杰楷全神貫注為混血女娃美髮。（TVBS提供）

邱勝翊剪髮技術大獲好評。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》將挑戰一天高達9個小小客人的考驗，沒想到差點整到自己的謝金燕表示：「時間真的不夠用，我其實也很意外大家能從一開始的手忙腳亂到慢慢上手，雖然過程中有很多好笑又無奈的事，但這次的表現我很滿意」。

有「女兒傻瓜」之稱的修杰楷挺過剃頭風波，面對接連而來的女孩剪髮需求，全神貫注皮繃超緊，就怕讓小女孩落淚，大嘆：「小女孩都很在意自己的頭髮，所以我真的神經緊繃到完全沒時間跟其他爸爸好好喝一杯、聊聊，只能想盡辦法完成她們的需求。」

首次親眼見到4胞胎的王子邱勝翊興奮表示：「小朋友其實都很有想法，所以我盡量努力滿足他們想要的模樣，而且我第一次看到這麼多小孩，真的很酷也很佩服他們的爸媽。」邱勝翊以王子魅力擄獲在場小公主們，卻與超萌混血小女孩互動時，慘遭已讀不回，只好摸摸鼻子離去；倒是甜美的珮含倍受青睞，深受混血小女孩喜愛與指定，讓珮含直呼：「心都要融化了，好想生一個！」

「孩子王」楊銘威雖開玩笑表示禁止12歲以下幼童進入星之沙龍，但眼見大來賓李易兒子Star鬧情緒、美髮部也忙得不可開交時，連連端上調酒，成功讓難得放風的温昇豪、李易、阿沁老師等人放鬆心情並暢聊爸爸經，酒水生活部也瞬間成為「奶爸寄放區」，更讓爸爸們一致認同星之沙龍需要加開托嬰服務。