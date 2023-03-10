田馥甄10日受邀出席代言活動。（羅永銘攝）

田馥甄10日出席保養品牌代言記者會。她日前曬出與Selina、Ella私下聚會合照，粉絲激動敲碗想看「S.H.E」公開合體開唱，田馥甄昨表示，順期自然，更用近期熱議的缺蛋話題來神回覆，「只要我們都很健康、平安，都會有機會，就跟缺蛋的狀況一樣，一切隨心。」

至於被問到台灣缺蛋一事？她淡定說，「平常心囉，除了蛋還可以吃別的東西補充蛋白質，像是肉、豆腐，不用執著」。「S.H.E」日前開心相聚，田馥甄透露，Ella之前拍戲劇殺青後，3人才相約見面，田馥甄自認是Selina的Podcast節目《迎任而解》忠實聽眾，聽到Selina和男友滑雪滑到哭的趣事，印象深刻，「這個故事私下聽過2次，沒想到在《迎任而解》又聽到1次」她隨後吃醋又撒嬌對Selina說：「老婆，我發現聽妳的Podcast，我得到的資訊跟歌迷得到的差不多，什麼他們可以聽到我們私下的事情」。

她也笑虧，Selina在Podcast完全沒有藏私，大方分享真實生活故事。至於會想去上 Selina的Podcast？田馥甄笑說：「當然可以，她主持很好，但是還沒邀請我。」

田馥甄去年高雄巨蛋演唱會遇到地震突然喊卡，仍有粉絲希望重啟「一一」巡演，她鬆口說，正努力規劃演唱會中，希望今年能與粉絲們見面互動，但不會執著重返高雄巨蛋，「我是愛唱歌的，如果知道消息不會吝嗇分享。」