美國情報總監海恩斯（Avril Haines）接連兩日赴聯邦參眾兩院情報委員會作證。她在美東時間9日表示，中國並不想開戰，「但若他們認為和平統一不是選項，就可能真正嘗試透過軍事手段達成，而他們肯定正為此做準備」。對於此前總統拜登四度承諾出兵保台，眾議員質疑美國的「戰略模糊」出現轉變；海恩斯回應，她不便就政策發表評論，但承認拜登已做出明確表態。

甫展開第3任期的中國國家主席習近平此前矢言，希望共軍在2027年以前拿下台灣。五角大廈官員認為，這比較像是「目標」，但不必然會發生。海恩斯表示，根據評估，在台灣議題上，中國寧可採取和平手段，而非動用武力。不過她也說，習近平「已經擺明，（統一）是必須發生的事」，這對美國來說會是挑戰。

五角大廈同意海恩斯說法，認為即便共軍日益跋扈，中國也不會即刻犯台。印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）告訴眾議員，中國仍有可能不會在2030年代入侵台灣。他說：「（中國的）軍事能力正在壯大，野心明擺在那，我們都知道。我們現在在做的，就是加強嚇阻力道，確保侵略（台灣）的代價依然高到北京無法承受。」

共和黨眾議員史都華（Chris Stewart）詢問海恩斯：「採取戰略模糊對我們很有幫助，但我想知道，現在是不是時候宣布新政策了。」史都華說，「顯然總統是這麼想的」，所以如果美國要強化嚇阻，「我認為我們必須明確地說，是的，如果有必要，我們將透過軍事手段保衛台灣。」

海恩斯對此回應，她不便就政策發表評論，但認同史都華的解讀，稱拜登的言論是「非常有力的聲明」。她說：「我想，基於總統的評論，中國清楚知道我們的立場。」