知名影評人塗翔文。（台視提供）

國際影壇盛事《第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》將於台灣時間3月13日週一上午登場，台視不僅連續第12年取得國內無線電視獨家授權，同時今年也是全台唯一live轉播的電視頻道，從上午6點30分起與全球同步live播出星光大道與頒獎典禮實況。台視今年邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評、簡德浩擔任同步口譯，為觀眾掌握第一手獎項訊息。

本屆頒獎典禮由美國脫口秀天王「吉米金摩」擔綱主持，這也是他睽違五年後第三度接下奧斯卡主持棒，對此塗翔文點出，吉米金摩是非常具有幽默感獎的脫口秀主持人，吉米金摩與麥特戴蒙故意塑造有名的「世仇」笑梗，也很有可能在典禮重現，麥克風回到傳統主持人手上，會帶來什麼樣的精采火花非常令人期待。

本屆入圍名單中，《媽的多重宇宙》以11項提名成為入圍大贏家，而Netflix《西線無戰事》及《伊尼舍林的女妖》皆則以9項提名緊追在後，《貓王艾維斯》則是以8項提名位居第三。塗翔文點出，在《媽的多重宇宙》聲勢看漲的情況下，奪下「最佳影片」看來懸念不大，於是今年最大也最刺激的看點便是影帝、影后。

而本屆最受矚目的無疑就是以《媽的多重宇宙》入圍影后的楊紫瓊，將與強敵凱特布蘭琪捉對廝殺，兩人分別在之前的獎項各有斬獲，目前可以說是旗鼓相當，誰得獎都不算意外，楊紫瓊有沒有機會成為第一位亞洲華人影后，倘若得獎將會創下許多影壇紀錄；此外，同樣憑藉該劇角逐「最佳男配角獎」的關繼威，也是備受關注的焦點之一，關繼威和楊紫瓊先前在金球獎分別拿下獎項，《媽的多重宇宙》究竟能不能大獲全勝或是殺出黑馬？將於台灣時間3月13日揭曉。

除了影后廝殺戰況激烈外，本屆五位影帝皆是首次被提名，塗翔文指出，布蘭登費雪、奧斯汀巴德勒與柯林法洛大概可說是三分天下，三人瓜分了所有前哨戰的各大獎項，使得局面更加混沌難料，而塗翔文也分析，奧斯卡一項喜歡模仿真人真事的入骨表演，在《貓王艾維斯》中將貓王詮釋地維妙維肖的年輕演員奧斯汀巴德勒，有沒有機會突破重圍奪下本屆影帝，也是今年看點之一。

然而塗翔文提及《捍衛戰士：獨行俠》和《阿凡達：水之道》兩部賣座大片之間的競爭，想必也會成為整場典禮的焦點之一，此外，每年為典禮增添亮點不可或缺的便是「最佳電影原創歌曲獎」入圍作品的表演，本屆除了蕾哈娜睽違六年的新作〈Lift Me Up〉、Lady Gaga為湯姆克魯斯的主演電影《捍衛戰士：獨行俠》所創作並演唱的〈Hold My Hand〉外，以《媽的多重宇宙》入圍「最佳女配角獎」的許瑋倫也將上台獻唱，加上印度片《雙雄起義》的熱鬧印度歌〈Naatu Naatu〉，究竟誰能夠在眾多曲目中殺出重圍奪下獎項受到觀眾矚目與期待。

《第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》由台視進行獨家轉播，將於3／13(一)上午6點30分起與全球同步live轉播星光大道及頒獎典禮，並在晚間11點配上中文字幕重播。歡迎觀眾朋友準時收看，一同參與國際影壇盛會、分享得獎者的喜悅。