專營中國童裝品牌市場的上市公司「淘帝-KY」爆發多位高層涉嫌掏空3.5億人民幣、做假帳、內線交易弊情，台北地檢署上月依《證交法》等罪起訴淘帝-KY及淘帝中國公司董事長周訓財等4人；另涉案的勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南等人獲不起訴。台灣高檢署審核後，認為檢方再議無理由，10日駁回再議，施景彬、江明南2人獲不起訴確定。

北檢起訴指出，周訓財等人於2019年9月30日，佯以淘帝要購買人民幣3.5億多元的興銀所發行的基金商品，偽造不實申購單，製作申購興銀基金假象，但實際資金去向不明，公司資產遭到掏空。

之後，周、程等人為掩飾假投資興銀基金一事，在簽證會計師到公司查核財務報表期間，製作不實交易憑證，讓會計師誤信淘帝公司確有投資興銀基金，出具不實意見，誤導投資人及證券主管機關財報查核。

但周、程等人因掏空3.5億人民幣，遭媒體爆料後，指示陳建瑋發布重大訊息，改稱淘帝是購買掛鉤型理財商品，當北檢要求淘帝公司提供購買掛鉤型理財商品文件時，淘帝公司拿出假文件，意圖妨礙檢方偵查。

2020年8月12日晚間7時58分，淘帝公布2020年第2季財報營業淨虧損8億5000多萬元，每股虧損7.59元，另因新冠肺炎存貨跌價損失4.3億。

至於負責淘帝財報簽證的勤業眾信會計師事務所會計師施景彬、江明南2人，檢方因查無2人勾結淘帝高層事證，認定罪嫌不足，另予不起訴處分。北檢並依職權送台灣高檢署再議，高檢署審核後駁回再議，施、江獲不起訴確定。