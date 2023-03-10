89歲著名男星羅伯特布雷克（Robert Blake）是知名演員以及艾美獎得主，今(10)日女兒黛琳娜·布萊克·赫維茨 (Delinah Blake Hurwitz)發布聲明指出，他於昨日於家人的陪伴中離世。

據外媒《CNN》報導，羅伯特布雷克的死訊已經被他的姪女諾琳奧斯汀(Noreen Austin)證實，並指出他的死因是心臟病，且在家人的陪伴下離世，並發布了訃告。

Robert Blake, known for his roles in the TV crime series "Baretta" and films "In Cold Blood" and "Lost Highway," has died at 89 https://t.co/mMbs2VlVSI pic.twitter.com/CeZukKA6kJ — CNN (@CNN) March 10, 2023

從1930年代開始，羅伯特布雷克長達60多年的演員生涯中，累積多部知名作品，包括1967 年的電影《冷血(In Cold Blood)》、以及1970 年代的電視劇《巴雷塔(Baretta)》，更因此劇獲得艾美獎的肯定。然而，他更為出名的事蹟，並非在作品上的表現，而是曾涉嫌謀殺他的第二任妻子，

2001年，羅伯特布雷克的第二任妻子波尼李伊巴克利（Bonny Lee Bakley）因槍擊死於餐廳外的車內，而羅伯特布雷克則成為嫌疑人被逮捕，雖然刑事判決認定羅伯特布雷克無罪，而此後的民事判決則認定他有過失致死的責任，原先命他向她的家人支付3000萬美元(約新台幣9億元)的賠償金，後減半變成1500 萬美元(約新台幣4.3億)。