89歲著名男星羅伯特布雷克（Robert Blake）是知名演員以及艾美獎得主，今(10)日女兒黛琳娜·布萊克·赫維茨 (Delinah Blake Hurwitz)發布聲明指出，他於昨日於家人的陪伴中離世。
據外媒《CNN》報導，羅伯特布雷克的死訊已經被他的姪女諾琳奧斯汀(Noreen Austin)證實，並指出他的死因是心臟病，且在家人的陪伴下離世，並發布了訃告。
從1930年代開始，羅伯特布雷克長達60多年的演員生涯中，累積多部知名作品，包括1967 年的電影《冷血(In Cold Blood)》、以及1970 年代的電視劇《巴雷塔(Baretta)》，更因此劇獲得艾美獎的肯定。然而，他更為出名的事蹟，並非在作品上的表現，而是曾涉嫌謀殺他的第二任妻子，
2001年，羅伯特布雷克的第二任妻子波尼李伊巴克利（Bonny Lee Bakley）因槍擊死於餐廳外的車內，而羅伯特布雷克則成為嫌疑人被逮捕，雖然刑事判決認定羅伯特布雷克無罪，而此後的民事判決則認定他有過失致死的責任，原先命他向她的家人支付3000萬美元(約新台幣9億元)的賠償金，後減半變成1500 萬美元(約新台幣4.3億)。
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