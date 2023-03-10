藝人顏嘉樂與演員老公狄志杰前後花費4年時間求子，最後透過取卵的方式，才在46歲時生下一對龍鳳胎「伊哥」以及「伊姐」，這些年來不時曬出小孩成長的點滴，生活幸福、美滿，但其實兒子2歲半時，曾因先天性遺傳性疾病「耳前廔管」動手術，讓顏嘉樂在節目憶起此事，心疼到哽咽落淚。

顏嘉樂最近在節目《醫師好辣》提及當時兒子突然提到耳朵好痛，她原本以為是蚊子叮咬，但後來耳垂紅腫得越來越大，「只差沒有流膿而已」，趕緊帶小孩就醫後，被告知是先天性遺傳性疾病「耳前廔管」，耳垂有一個小小的洞，平時沒事，但只要一發作就代表出現發炎症狀，需在年紀還小時，盡快安排手術切除，否則會越來越嚴重。

顏嘉樂透露醫療人員往兒子的手臂打針，還包了一個布避免他亂動，讓她非常心疼，在節目流出眼淚直喊：「沒有想到我的小孩還是必須經歷這些」。顏嘉樂表示兒子非常堅強，過程並未哭鬧，但她感覺得出是「假裝沒事」，在病房時常不經意跟她說：「媽媽我好想回家」，而顏嘉樂也在節目曝光兒子躺在病床的照片，可見整顆頭被紗布包起來，臉上還插著管線，幸好手術最終平安完成。