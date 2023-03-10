何欣純與中彰投多位立委日前於立法院共同提案，台中市區通學通勤月票價格應訂為299元，中彰投苗則訂為499，包括捷運、台鐵、市區公車、國道客運、公共自行車等運具，且獲得通過。（立委何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市長盧秀燕10日公布「全國最低價」中彰投苗通勤月票方案，立委何欣純批，市內方案運輸工具竟無台鐵，「山、海線需要台鐵的市民該怎麼辦？」，此方案看起來不符台中通勤需求；交通局表示，若有搭乘台鐵及公路客運需求，可選699元方案，不僅能市境內無限次搭乘，也可擴大外縣市使用。

台中市政府配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」推出中彰投苗通勤月票方案，市民市內通勤方案僅需299元、跨區通勤則為699元，皆是全國最低價。

中市府交通局表示，為鼓勵市民多搭乘公共運輸工具，推出中市境內超優惠方案，可搭捷運、市區公車及公共自行車；民眾若有搭乘台鐵及公路客運的需求，可直接選擇699元方案，不僅可在台中境內享無限次搭乘台鐵與公路客運，使用區域更擴大至彰化、苗栗及南投，上路後歡迎大家購買使用。

何欣純指出，她與張廖萬堅、黃國書、林靜儀、莊競程、陳素月、黃秀芳、陳秀寳、羅美玲以及蔡培慧等中彰投立委，日前在立法院共同提案，有關台中市區通學通勤月票價格應訂為299元，中彰投苗則訂為499，包括捷運、台鐵、市區公車、國道客運、公共自行車等運具，且獲得通過。

何欣純說，台中包括山、海、屯市區非常遼闊，目前只有1條捷運、2條鐵路山海線，在台中市府提出的方案中，市內月票的運具僅限捷運、市區公車及公共自行車3項，竟然沒有包括台鐵，「那山線、海縣需要台鐵的市民該怎麼辦？」，這樣的方案看來好像只是「台中捷運綠線的月票」，不符合台中通勤通學所需。

另外，北北基桃月票價格為1200元，不管是台北市、新北市、桃園市跟基隆市，無論是哪個縣市的民眾都是「均一價」，但中彰投苗通勤通學月票價格台中市民699元、非市民999元，「中市府與彰化縣、南投縣跟苗栗縣的縣長都溝通好了嗎？」，她覺得想當奇怪、想不通，需要再進一步了解。