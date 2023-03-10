副總統賴清德上次參加台南市億載會長交接典禮，已是擔任台南市長任內，10日重返典禮，見到不少好友。（程炳璋攝）

立康生技公司董事長鄭育修（右）從前任會長直得科技公司董事長陳麗芬手中接任會長。（程炳璋攝）

副總統賴清德（前排中藍西裝者）、台南市長黃偉哲（左7）與億載會成員合影。（程炳璋攝）

台南市億載會會長交接過去總由蔡英文總統見證，10日由直得科技公司董事長陳麗芬交棒給立康生醫公司董事長鄭育修，改為副總統賴清德參加典禮，他提及在南科台積電設廠與沙崙智慧綠能科學城設立後，台南已是世界的台南，未來經濟發展立於不敗之地。

台南市億載會2003年成立至今已滿20年，累積80多個在地上櫃上市的企業會員，市值超過5400億，每年產值破兆，一直是台南市的企業團體中一股不可忽視的力量。

今年億載會長交接改由賴清德「回娘家」主持，在地官、商界人士齊聚，AIT（美國在臺協會）高雄分處長黃東偉也到場，許多企業家都是賴的舊識。

準備交棒的陳麗芬是億載會首位女會長，她提到過去1年台灣產業面臨嚴峻挑戰，億載會仍肩負起社會責任，響應多項公益活動。新任會長鄭育修是立康生醫公司董事長，該公司是台灣清冠一號重要製造商，賴清德提到自己確診時，也服用清冠一號治療。

賴清德以台南是「世界的台南」、「未來的台南」提到現在的台南因為南科有台積電進駐，國際知名的廠商都來，得到國際社會的重視。沙崙智慧綠能科學園區成立吸引高科技相關產業聚集，台南在未來的高科技經濟發展中，已立於不敗之地。

賴清德觀察美國今年就業情況比預期更好，分析世界受新冠肺炎與地緣政治衝擊的力道正在減少，他根據2項國際調查提到，台灣2022年的GDP（國民生產毛額）雖下修到2.45％，但經濟規模與全球競爭力都在進步。

根據世界貨幣基金會調查，台灣在全球191國家中，經濟規模從22名進步到21名。另外瑞士洛桑銀行競爭力調查，台灣從2021年排名全球第8名，2022年排名第7名，賴清德表示，兩項雖僅進步1個名次，卻證明台灣持續進步。