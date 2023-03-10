芬蘭外交部表示，土耳其、芬蘭和瑞典的三方機制會議將在芬蘭和瑞典加入北約之後還會繼續維持下去。這項聲明是在上週在比利時舉行的第3次三方機制會議後發布的，下一次會議將在春季舉行。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）10日報導，今年1月時，丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）在土耳其大使館附近的抗議活動中焚燒《可蘭經》之後，瑞典和土耳其關於斯德哥爾摩加入北約的談判陷入僵局。如今正式恢復先前的三方機制會議。

在上週的會議後，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，芬蘭和瑞典應該採取措施來解決土耳其提出的安全問題。他在布魯塞爾北約總部對記者表示：「正如我們嚴肅看待北約成員國和其他非北約友好和盟友國家面臨的安全威脅所立即採取的行動。」「期待我們的盟友和其他友好國家針對土耳其的安全問題採取類似的行動，這是我們的自然權利。」

本次會議的重點，同樣在於落實2022年6月在馬德里簽署的協議。當時，土耳其和這2個北歐國家在北約峰會上簽署了一份備忘錄，以解決安卡拉的合法安全問題，為這兩國能夠順利加入北約展開道路。備忘錄針對土耳其的擔憂，包括武器出口和打擊恐怖主義。

土耳其對於芬蘭、瑞典2國的表現不滿意，兩國都向土承諾不支持庫德工人黨（PKK）並且應要將策劃土耳其政變的人士交給土耳其，但自6月至今，兩國都沒有任何動作。