【立綱氣象報報】周日北部轉雨溫降 中南部天晴風大

好天氣還有一天！氣象局指出，明日各地普遍都是晴天，僅花東有小飄雨，不過下周日（3/12）午後開始變天，北部、東半部降雨機率增加，雨區也變得更大，入夜後北台灣低溫僅有12度，預估下周二（3/14）清晨最冷，恐怕會跌破10度。

氣象局指出，明日各地晴到多雲，僅花東偶有零星降雨，午後南部山區也可能有飄雨；溫度方面，夜晚至清晨各地低溫約15至18度，部分空曠地區會更低，雖早晚偏冷，不過白天舒適溫暖，各地高溫介於25至28度，中南部近山區可能更熱，西半部日夜溫差恐達10度以上。

氣象局指出，下周日到下周二（3/12~3/14）清晨，受冷氣團影響，北台灣氣溫急凍。（圖／氣象局提供）

預估下周日、下周一（3/12~3/13）北部、東部降雨機率增加，雨區也變得更大（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，下周日（3/12）鋒面通過，北部、東部有短暫降雨，中南部天晴，下周一（3/13）乾冷空氣南下，各地區晴到多雲，入夜後北台灣低溫僅有12度，下周二清晨（3/14）最冷恐怕不到10度，不過午後開始回溫，將一路暖到下周五（3/17），這期間受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯。

值得注意的是，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文提醒，由於過去幾日有汙染物累積，再加上近日吹東風，被地形阻隔，西部地區空氣品質持續不好」，預估到下周日（3/12）過後才得已緩解，尤其午後到傍晚光化反應，空氣品質會更惡劣，嚴重地區為：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東；而台北、桃園、新竹、宜蘭、恆春則屬於「時好時壞」。