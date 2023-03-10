JKF女郎比特（左起）、孫生、JKF女郎優寶。（JKF提供）

JKF執行長ERIC頒獎給JKF冠軍女郎啾啾。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌 JKF第4屆百大女郎頒獎典禮。（JKF提供）

王思佳近年斜槓當Youtuber拍影片，有話直說獲得許多粉絲喜愛，她10日與孫生出席JKF第4屆百大女郎頒獎典禮，因日前上架一支有關「愛情長跑多年不會成功」的影片，被外界猜測在影射陳零九，她昨澄清說：「真的是剛好。」希望大家別多做聯想。

王思佳經常幫網友解決疑難雜症，她說女生大概就是感情問題，三句不離前男友、綠茶婊，男生最多就是事業，之所以開放問答互相交流，笑說：「喜歡回幹話。」至於「愛情長跑單元」，搭上陳零九情斷交往10年女友呼呼（林芷瑩），王思佳解釋上架不是蹭流量，也沒有針對性，一切只是剛好而已，「因為剪輯需要時間，只是碰巧搭上時事，雖然出的時候會想說是不是會讓人有所聯想，但這真的是剛好」。

而孫生則罕見提到前女友林襄，被問2人當初怎麼會分手，他坦言以前太壞，把女方嚇跑，也透露林襄最近把他IG解封鎖，被眾人虧：「是不是一直偷偷關注對方。」表示對林襄虧欠太多講不完，也鬆口說：「好久不見襄，看到妳現在這麼成功我很開心。」

此外，昨JKF第4屆百大女郎頒獎典禮，由啾啾、優寶、比特分別拿下前3名，蟬聯冠軍的啾啾當紅難免被酸民罵，自曝曾遭某屆冠軍粉絲在社群網站狠批「這麼醜還得第1名」，追問是哪一位，她先說忘了，後來認了是第1屆的冠軍女郎妮妮。