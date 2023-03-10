新臺馬輪抵基隆港交接 王忠銘：馬祖航運新時代展開

新臺馬輪歷經航程760海浬、航行48小時，終於在今（10）日下午4時抵達基隆港。連江縣長王忠銘陪同立委陳雪生等人到場迎接，此次儀式也象徵馬祖航運新時代的來臨，盼新臺馬輪在連接台、馬祖間的航運發揮得淋漓盡致，進一步帶動馬祖觀光。

在日本建造的新臺馬輪，也是我國首艘配有完善的無障礙設施，全長101.5米、總噸數5400噸、載客量642人，為確保船速並力求節能減碳，採多系統省電空調，搭配11套全熱交換機，以維持室內空氣品質，必要時，可方便人員分艙分流作業；論制度、法規、擘劃、設計、管理，總體來說，榮登台灣航運界營運的典範。

王忠銘表示，新臺馬輪順利抵達基隆港，標誌馬祖航運新時代的開始，它將為台、馬之間的航運交通帶來全新的發展機遇。希望不久的將來，新臺馬輪在兩地之間的航運發揮更大的作用，為馬祖發展做出貢獻。

與會官員還包括交通部航港局副局長劉志鴻、北部航務中心主任張德義、全港通航業總經理蔡宗勳、基隆港務公司總經理高傳凱、基隆港務警察總隊總隊長林溫柔；看著船飄揚的中華民國國旗、連江縣縣旗、全港通公司旗，象徵這艘船舶正式完成交接，

新臺馬輪決標給全港通航業公司後，由全港通與日本兼松、三浦造船簽定造船合約，委由三浦團隊進行設計及建造，去年8月，由前縣長劉增應舉行命名暨下水典禮，如今順利駛回到基隆港，後續也要辦理首航典禮，正式加入馬祖海上交通運輸行列。