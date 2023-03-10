金門防衛指揮部二膽守備隊一名陳姓上兵，昨天清晨早點名時在島上「人間蒸發」，經過軍方及海巡搜尋24小時未果，最後竟然證實，陳姓上兵穿著救生衣游到大陸廈門，昨天晚間就遭到大陸海警救起。根據軍方清查，陳員最後身影，是在昨天清晨7時30分穿著救生衣遭監視器拍到，隨即消失。但根據軍方約談島上官兵，發現陳員竟然曾對同袍說，「我夢見自己人在廈門」，顯示這是一起有計畫性的逃兵。

立委陳玉珍也證實，陳姓上兵昨晚已被大陸海警救上岸，但兩岸都相當低調，雙方尚未正式發布訊息，但實際上正透過管道商討遣返事宜。

另外根據本報獨家掌握，軍方官員透露，陳姓上兵疑似在外欠下大筆債務，向多間銀行、地下錢莊借錢後無力還款，讓地下錢莊不願意再借，且疑似遭到地下錢莊恐嚇逼債，才起心動念游往大陸疑要躲避討債。

原本今天金防部還否認外傳「阿兵哥可能游到大陸一事」，透露因海象不好，海水溫度過低，要游到大陸不太可能。加上陳姓上兵只帶走手機和錢包，沒帶走任何槍彈，而島上的救生衣也沒有短少。

未料卻穿著救生衣被救起出現，重重打臉軍方。對此國防部長邱國正強調，詳情還在釐清，就算身上有穿救生衣，也要查是哪來的，但他也強調一切依法究辦，絕不寬貸。