美國積極說服日本、荷蘭加入對大陸晶片出口管制措施，荷蘭政府日前宣布晶片技術出口管制新規，但相關細節仍未敲定，包括艾司摩爾（ASML）對大陸售後設備維護服務及設備型號限制等關鍵問題。出口管制計畫不明，使艾司摩爾及其大陸客戶難以評估對業務的影響，前景蒙塵，分析師預估最糟情況，新規可能衝擊該公司佔全球銷量10%的產品。

路透社報導，有關出口管制計畫，荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）周四（9日）表示，細節仍有待確定。報導指出，這番言論凸顯出，雖然荷蘭就限制大陸先進晶片製造能力與美國目標達成一致，但細節明朗以前，艾司摩爾和其大陸客戶難以評估對業務的影響度。

艾司摩爾為歐洲市值最高的科技公司，去年大陸佔該公司14%的銷售額，過去十年在大陸銷售價值逾84.6億美元的曝光機。另外，為客戶提供設備維護服務的安裝管理，佔艾司摩爾全球收入約25%。

分析師及艾司摩爾一致認為，荷蘭政府態度缺乏明確性，包括維護服務或設備型號限制等關鍵問題都尚未清晰，令公司前景壟罩不確定性。艾司摩爾發言人表示，公司的解讀是，第二線設備可能會有小部分受限，但這含部分猜測因素，還需等政府是出更多訊息。

ING分析師赫塞林克（Marc Hesselink）預估，荷蘭的出口管制新規可能影響艾司摩爾全球銷量10%的產品。但他補充，這是最糟的情況，影響可能會更小，從長遠來看，半導體產業持續發展，儘管大陸銷量下降，需求也會轉移至其他地區。

至於大陸客戶而言，赫塞林克預期大陸晶片製造商將專注成熟製程，並可能獲得競爭優勢，甚至有助艾司摩爾銷售成長。但花旗分析師哈錢達妮（Amit Harchandani）表示，可以確定的是，大陸發展先進製程的能力將被嚴重削弱。