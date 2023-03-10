統一超統計，台灣7-ELEVEN門市截至112年2月底店數已達6,702家，去年同期店數則為6,432家。

統一超指出，台灣7-ELEVEN總店數已突破6,700家，並積極掌握春節後開工、開學、情人節、草莓季、白沙屯媽祖進香活動、WBC世界棒球經典賽熱潮、連假等節慶節令商機，有效帶動鮮食、預購、飲品等結構均成長，整體營運穩健向上。加上轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、統一生活（康是美）、統一精工等均表現亮眼，挹注整體營收增加。

邁入3月，統一超指出，台灣7-ELEVEN將聚焦換季食飲、春季網購、國際主題日等，持續深耕開發「星級饗宴」差異化新商品，運用OPEN POINT生態圈領先同業並擴大點數折抵生活繳費服務，i預購、賣貨便則推出主題式行銷活動以活絡網購市場，並獨家取得WBC官方授權通路、推出多樣「為中華隊加油」行銷活動響應WBC世界棒球經典賽盛事，以多元線上線下策略活動貼近消費者生活並即時滿足需求，架構超越消費者期待的生活型服務平台。