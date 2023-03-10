對於《日本經濟新聞》日前報導稱，國軍充斥太多外省人，9成退役軍官赴陸出賣情資一事，戰略學者張競直言，「我覺得是國內某綠媒刻意誤翻」，《日經》說有9成的退伍軍官訪問過大陸，其中有些人出賣情報，而不是有9成人出賣情報。

戰略學者張競今（10）日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，日文的翻譯有問題，《日經》說有9成的退伍軍官訪問過大陸，其中有些人曾經犯下出賣情報的事情，而不是有9成人出賣情報。「翻譯錯誤我覺得是國內某綠媒刻意誤翻，日經懦弱到不敢講說那是你們誤翻」。

張競強調，「日文翻譯是有問題的，我的日本朋友明白講根本是你們國內媒體翻譯的問題」，國內媒體翻譯問題，之所以會引起馮世寬問候五字經，也是因為孰可忍孰不可忍。

「矢板明夫說我們反應太過」，張競認為。「我認為這是不對的」。且究竟洩漏那些情報？假如今天洩漏情報是蔡英文總統博士論文和升等論文封存30年，洩漏給大陸，「我認為大家也不會覺得怎麼樣！」

對於《日經》報導刻意挑撥說軍中大部分是外省人，張競提到，對日抗戰就已經有台籍的三星上將，鄒洪上將！另外，黃埔建軍創校教官、民國砲兵三傑的黃國書將軍也是台灣人。且從民國50幾年開始，念陸軍官校的以台灣人最多！