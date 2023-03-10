陸軍金門防衛指揮部二膽守備隊一名上兵近日失聯，根據國民黨立委陳玉珍最新的消息指出，這名陳姓士兵身穿救生衣，漂到三膽島附近海域，被大陸巡邏海警所救，現在人在大陸。前立委郭正亮表示，有一個很詭異的地方，該上兵為何會被大陸海警船所救，因此質疑，他不是往三膽的方向漂，而是往廈門的方向游，也許游到沒體力了，才開始往外漂，而到了廈門海域。

郭正亮今(10日)在中天新聞《頭條開講》中表示，有一個很詭異的地方，三膽還是屬於我們的領土，為什麼該上兵會被大陸海警船所救，表示他不是往三膽漂，因三膽在二膽的更下面，如果他往這邊漂，那就不是往廈門的方向。他好奇的是，為什麼不是被台灣的船發現，卻是被大陸的船發現，而且二膽、三膽距離很近，怎麼可能漂不到。

郭正亮指出，大膽距離廈門4.4公里，若該上兵能游得到， 體力可說非常好；二膽則距離廈門約5公里，若真能游到廈門，大陸就能見識到我們的國軍健兒體力如此驚人 ，結果竟然是海上漂。最新傳來的訊息該上兵是往三膽方向漂，這並不合理。

郭正亮認為，該上兵一定是往廈門方向游，也許是游到沒體力了，才開始往外漂，可是已經到廈門海域，不然怎會被對岸的船發現，應該是被我們的船發現才是。

至於該上兵未來會怎樣？郭正亮表示，軍方會對他發出通緝令，因為他算是逃兵，所以他回來是會被抓的。