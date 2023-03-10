欣陸投控指出，2022年合併營收年成長19.7％，主要是三大事業體合併營收均呈現雙位數成長。

其中，環境工程及水資源處理事業(欣達環工)受惠於安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程，成長最為突出。

不動產開發事業（大陸建設）成長主要來自「琢豐」交屋；營建工程事業（大陸工程）則因民間建築工程專案貢獻而成長。

欣陸投控指出，在營收及毛利率皆較前一年度顯著成長之下，欣陸投控2022年的營業淨利較前一年度成長41.4％；稅後淨利則因營業淨利成長及認列一次性所得稅利益，較前一年度成長58.2％。

欣陸投控指出，目前三大事業體均維持健康的業務存量，截至2022年底，營建工程事業的工程存量為745億元，相當於該事業體2022年合併營收的3.8倍；不動產開發事業的營收存量為146億元，相當於該事業體2022年合併營收的1.5倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為450億元，相當於該事業體2022年合併營收的9.6倍。