春暖花開的季節，也是賽車活動開跑的旺季。一級方程式（Formula 1R）錦標賽已在五大洲陸續開跑，擔任官方時計的勞力士（ROLEX)早已準備就緒，除了在賽場張貼形象廣告，且再度與蘇格蘭傳奇車手傑奇史都華爵士（Sir Jackie Stewart）的展開合作；Richard Mille去年與法拉利合作攜手打造厚度僅1.75mm的RM UP-01超薄表，同樣寫下賽車表的新頁。

勞力士代言人馬克韋伯（左起）、傳奇車手傑奇史都華爵士、Tom Kristensen、Jenson Button在賽前合影。（ROLEX提供）

一級方程式即起開展開23場激烈角逐，賽道遍佈五大洲，今年是高齡83歲傳奇車手傑奇史都華爵士重要的一年，一是他擔任勞力士代言人屆滿55周年，一是他在1973年拿下人生第三座一級方程式錦標賽冠軍，今年正好屆滿50周年紀念，賽前勞力士特別為他舉辦致敬典禮，場面十分感人。

Richard Mille去年與法拉利攜手打造RM UP-01腕表，厚度僅1.75mm，不僅創下超薄紀錄，且可承受5000g加速度衝擊，獨家研發的RM超薄擒縱結構獲專利認證，在表壇寫下歷史新頁。

法拉利賽車手小卡洛斯塞恩斯佩戴Richard Mille RM UP-01腕表。（Richard Mille提供）

為了讓這款UP-01超薄腕表更加堅固耐用，特別採用五級鈦合金底板和橋板，具有優異的生物相容性和抗腐蝕性，是性能卓越的硬質合金，能夠確保齒輪傳動系統的流暢高效運作，合金是由90%的鈦、6%的鋁和4%的釩組成，鏤空底板與橋板皆經單獨且密集的測試，以確保其強度，RM UP-01機芯可以承受超過5000g的加速度衝擊。

Richard Mille去年與法拉利攜手打造RM UP-01腕表，厚度僅1.75mm，創下最纖薄紀錄。（Richard Mille提供）

由於整只表十分輕薄，連表冠也無容身之處，因此以功能選擇器的方式整合在10點與11點鐘位置之間，只需輕輕旋轉表冠，便可選擇上鍊或手動調時，位於7點與8點鐘位置之間的第二個表冠，可設置時間或為發條盒上鍊。