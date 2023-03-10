葛兆恩邀歌迷重溫經典。（葛兆恩提供）

「青蛙王子」高凌風離世9年，經典歌〈燃燒吧！火鳥〉、〈冬天裡的一把火〉至今傳唱，兒子葛兆恩繼承了父親的音樂天份，近年持續投入音樂創作，他有感身旁長輩仍會哼父親的歌，因此有了「父曲子唱」的想法，宣布3月14日舉辦「臨風之夜」，希望透過自己的歌聲，讓上一代的朋友以及歌迷們，能坐上時光隧道，重回往日美好，而他的姊姊葛宸羽也會到場助唱。

演唱會名稱承襲高凌風當年主持的節目《臨風高歌》，葛兆恩表示，過去3個月裡親力親為參與整場活動的各種工作，小從場地租借、影印海報、大到歌曲排列、表演設計等，談到最辛苦的部分？他笑回：「其實真的都還好，因為很多以前就很照顧我的叔叔、阿姨，一聽到這個計畫時，他們那種興奮、懷念和期待的感覺，就已經可以支撐著我一定要把活動辦成」。

其實葛兆恩當年退伍後曾陷入低潮期，每當想要放棄時，腦海就會產生一些旋律，他相信無論再苦，都不能放棄音樂；除了持續耕耘音樂路，他還預告自己的抒情饒舌新歌〈選擇題〉已拍完MV，另一首單曲也如火如荼準備中。