新竹縣尖石鄉義興村一名32歲男子因不明原因倒臥於路上，一名汽車駕駛因天色昏暗且路面高低差，未能注意而不慎輾過，男子當場失去意識，送醫急救後不治。駕駛則無酒精反應。

新竹縣消防局10日晚間7時獲報尖石鄉義興村有名男子遭車輛壓在車底下，已無意識，消防局派遣尖石車組共3車4人前往搶救，晚間7時半，尖石分隊回報將患者救出，該名男子已無呼吸心跳，由尖石救護車送往北榮新竹分院後搶救無效不治。