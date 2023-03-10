德國北部港市漢堡（Hamburg）一處教會9日晚間爆出槍響，槍手造成至少7死8傷，犯案後飲彈自盡。德國漢堡邦民政當局今（10日）證實，死者之一是尚未出世的胎兒，在母親肚子裡7個月。兇嫌犯案動機仍待釐清。據悉警方今年1月就接獲匿名線報稱兇嫌心理狀態令人擔憂，警方上門關切時，兇嫌設法說服警方讓他留下槍枝，豈料2個月後釀此慘劇。

案發地點在漢堡市大博斯特爾區（Gross Borstel）一處「耶和華見證人」教會聚會所，距離市中心不遠，隔壁是一家修車廠。漢堡邦民政事務參議員葛羅特（Andy Grote）透過記者會向外界說明，槍手是現年35歲德國籍男子菲利浦（Philipp F.），犯案後自戕身亡。

Hamburg shooting: Gunman opens fire on Jehovah's Witness building https://t.co/QHfkwd3qFY pic.twitter.com/CHLpVS8leS — Sky News (@SkyNews) March 10, 2023

發生槍擊案的「耶和華見證者」聚會所外，10日仍由漢堡市警方在場維安。（圖／路透社）

葛羅特強調，警方迅速到場介入，阻止槍手繼續殺人；兇嫌是獨自犯案，曾為「耶和華見證人」成員，大約1年半之前離開教會。

現場有6男2女命喪槍下，均為德國籍，年齡33歲至60歲；還有一名死者是尚未出世的胎兒，性別為女，其母體懷胎7個月，一屍兩命。

案發現場一扇門上的玻璃明顯破裂。（圖／路透社）

漢堡市警方鑑識人員到場採證。（圖／路透社）

警方發言人維倫（Holger Vehren）說，警方在當地時間9日晚間9時15分左右獲報稱教會有人要開槍，火速派員趕抵現場。警員到場發現多人倒地、身上有明顯槍傷，接著樓上傳出一聲槍響，特警上樓追人，樓發現一人身受重傷，可能就是槍手。8名傷者之中有4人重傷。警方全程並未開火。

兇嫌菲利浦擁有槍枝執照，槍法很好，他合法持有一把Heckler & Koch P30手槍。今年1月有人向警方發送匿名信通報，從事商業顧問業的菲利浦精神狀況不穩，警方2月上門關切時，菲利浦讓警員相信他的心理健康無虞。漢堡市警察局長梅耶（Ralf Martin Meyer）說，當時警方並無合法理由取走菲利浦的槍枝。

曾任漢堡市長的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聞訊後表示，這起槍擊案是一樁「暴力野蠻行徑」。

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