少了林書豪(發燒)的高雄17直播鋼鐵人，10日在自家主場發揮超強韌性，靠著末節一波15比2猛攻扭轉局勢，最後以103比102逆轉險勝台北富邦勇士，就算勇士單場罰球46次、罰進33球都改寫聯盟紀錄，卻還是無法阻擋鋼鐵人拿下本季對戰勇士首勝。

面對鋼鐵人放棄克拉索夫，改用悟空、鐵米兩名洋將上場，明顯擁有內線優勢的勇士，首節反而內線攻守失序，尤其是辛特力，首節就有3失誤，勇士似乎還沒從上周奔波日本的疲倦中恢復，打完首節，地主鋼鐵人意外以25比23領先。

勇士次節率先回神的是上周沒去日本的張宗憲，靠他的快攻與抄截，勇士不僅追上，甚至超前，可是石博恩不滿被吹犯規憤而砸球，當場換來技術犯規，不過張宗憲又在上半場結束槍響同時把球拋進，幫助勇士打完上半場53比43領先。

靠著悟空第3節4投全進、包辦10分，幫助鋼鐵人逐漸縮小落後差距，可是隨著悟空、陳又瑋先後吞下第4犯，勇士也在辛特力、塞瑟夫兩名洋將帶領下，順利穩住領先優勢，前3節結束，勇士77比70領先，悟空與辛特力各拿17分。

沒想到鋼鐵人末節靠著呂政儒三分球帶動，打出15比2攻勢，反以89比81領先勇士，可是接下來進入誇張的罰球大戰，辛特力最後3分55秒的兩罰俱中，更打破PLG單場最多罰球紀錄(原本42次)，勇士也逐漸縮小落後差距。

王律翔最後1分07秒的急停跳投命中，幫助鋼鐵人101比97領先，可是石博恩最後25秒投進三分球，縮小差距到1分，鐵米最後22秒兩罰俱中，接下來辛特力、石博恩接連搶投三分球沒進，蔡文誠雖在槍響同時把球補進，卻已無濟於事。