日本防衛副大臣井野俊郎10日出席眾院外務委員會會議，在被問及反擊能力（對敵基地攻擊能力）的行使方式時，沒有排除選擇同時發射多枚飛彈的「飽和攻擊」的可能性。據共同社報導，井野俊郎表示：「我認為這是應該就各個具體情況做出判斷的事項。」

共同社報導說，有意見指出，飽和攻擊不僅會摧毀對方國家的軍事基地，還會破壞周邊的民間設施等，有可能造成許多人喪生。如果日本政府把使用長射程飛彈的飽和攻擊作為行使反擊能力的選項，那麼與規定不擁有戰力的《憲法》第九條的統一性將受到嚴重質疑。

關於行使反擊能力，穀田提到日本政府計畫引進的美國產巡弋飛彈「戰斧」，詢問是否有可能使用「戰斧」實施飽和攻擊。井野表示：「這是應該根據武力攻擊的規模和情況來判斷的事項。很難一概而論地回答。」

日本首相岸田文雄已表示，計畫向美國採購400枚「戰斧」。在野黨方面有意見指這或許是考慮到飽和攻擊，認為存在問題。

在3月1日的參院預算委員會上，使用「戰斧」的飽和攻擊問題也被提及。對於提問，日本防衛相濱田靖一回答稱「美國似乎是這樣使用的」，還表示「（日本）目前不持有像美國那樣可實施飽和攻擊的裝備」。