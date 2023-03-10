經典賽中華隊今（10日）晚迎戰歐洲勁旅義大利，推出具有豐富國際賽經驗的江少慶先發上陣，力抗義大利右投卡斯特拉尼（Ryan Castellani），兩邊都拚盡全力搶勝。不過，除了場上球員賣力的身姿外，場外的啦啦隊們也是觀眾們目光的一大「嬌」點。由經典女孩們於賽前進行舞蹈表演，帶動全場球迷，一起為中華隊應援。

峮峮 、Yuri、林襄、短今、慈妹嗨跳應援舞。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

日前中華隊對巴拿馬的首戰，由中職各啦啦隊組成的經典女孩全員出席，一同為中華隊加油，她們扭腰擺臀，以陽光可愛的身姿，配上歡快熱血的歌曲，拚盡全力為中華隊加油，雖然最後中華隊惜敗巴拿馬，但場邊的應援聲依然震耳欲聾，更甚之登上日媒報導，甚至連大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）都忍不住在推特發文分享應援現況，讓粉絲嗨翻。

Baseball is fun here pic.twitter.com/Ua0Iv4BkWJ — Matt Monagan (@MattMonagan) March 10, 2023

而今日晚間19:00，中華隊迎戰義大利，除了球員們摩拳擦掌要為中華隊帶來勝利外，經典女孩們也全員到齊，由林襄、峮峮領軍在中外野表演本次經典賽主題曲，由玖壹壹創作的《世界都看見》，誓言要以響徹全場的應援聲「讓世界看見台灣。」

事實上，在今日賽前，不少經典女孩們也在IG上更新貼文，安慰球員以及粉絲們不要因過往的失利而灰心，並邀情大家在對戰義大利中，「一同為台灣加油。」