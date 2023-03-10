以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅的女星陳妍希，嫁給大陸男星陳曉後，工作重心也大多放在對岸，與陳曉在北京的愛巢太漂亮，甚至還造成熱烈討論。陳妍希最近透露自己重拾健身習慣，更曬出居家運動後的素顏自拍，完全看不出是今年5月將滿40歲的女人，臉蛋白嫩程度被網驚呼不科學。

陳妍希今（10日）晚間在小紅書更新近況，表示自己已經暫停日常健身10個月，終於重新開啟這項活動，第一天就做了重量訓練1小時和跑跑步機45分鐘；她也分享運動時的真實感受，「再也不要吃東西了，累死」。

陳妍希素顏運動模樣，被大讚一點都不像今年要滿40歲的女人。（圖／摘自陳妍希michele小紅書）

說完運動感想外，陳妍希也附上運動後的2張自拍照，從背景推敲她應該只是居家運動，家裡看起來也十分寬闊；照片中的陳妍希紮起馬尾，露出乾淨的素顏，雖然有微微的黑眼圈，但她的膚況卻好得不科學，白嫩的樣子吹彈可破，絲毫看不出是5月將滿40歲的女人，羨煞萬千少女。

不久前陳妍希與陳曉的北京愛巢內裝曝光，因為美到像樣品屋，還遭質疑沒有生活痕跡，引起熱議；事後有粉絲跳出來替陳妍希說話，陳妍希和陳曉在兒子出生後就搬家了，但這房子確實是他們之前居住的地方。