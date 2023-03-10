郁方在新的一季對婚姻有新的見解。（粘耿豪攝）

田中千繪加入演出。（粘耿豪攝）

導演鄧安寧今和演員一起造勢。（粘耿豪攝）

何如芸、謝祖武、張本渝、夏如芝等人10日參加華視新戲《婚姻結業式2》開播記者會。最新一季何如芸面對老公外遇，最終離婚，情節與現實人生相符，有場她交回婚戒的動作，她跟導演鄧安寧說：「戲外我也做過一樣的動作。」讓導演很心疼，但何如芸灑脫回：「對我而言結婚戒子代表的是一個誓言一個承諾，如果打破這個留著也沒有必要，從那天之後我就沒有流過一滴眼淚。」

何如芸說看到這場戲百感交集，只是情節與現實人生相符，她不認為編劇要刻意寫這段，而是劇情要探討「人性」，反而能藉著演戲宣洩心情，「歸還婚戒也等於是歸還我這十幾年的青春、付出和真心，很椎心的一件事。」 導演鄧安寧大讚何如芸表現讓他掉眼鏡，「到他們這種年紀都會經歷過一些事情，真的是表現得非常好。」

夏如芝和謝祖武有場袒裎相見的戲，夏如芝背部全裸入鏡，她說有先向老公報備有這場戲，老公卻回：「我不想看那集。」謝祖武則說其實現場很尷尬、眼睛不敢亂看，但也讚夏如芝把角色演得「內外兼修」，又搞笑說這場床戲有如「楊過和小龍女練功」。他還爆料夏如芝老公帶女兒來探班時，對大家都很熱情，唯獨忽略他，夏如芝爆笑後急否認。

這季也加入新陣容，田中千繪在劇中「打擾了」張本渝和尹昭德的婚姻，和尹昭德有激情戲。2人第一次見面就拍床戲，田中千繪透露尹昭德很專業，為了幫助彼此進入角色，他會主動創造親密感，「他就默默靠近我，在我後面講一些甜蜜的話，讓我們在短時間內互動像真的情侶，很感謝他。」

邱凱偉也是新加入的角色，他飾演一位窮畫家，在藝術圈開藝廊的老婆名氣比自己大，還被冠上「某某的老公」，甚至被丈人看不起，他只能對老婆使用冷暴力抗議。現實中邱凱偉嘴上說和老婆互相尊重，但老婆眼神很銳利有時也會害怕，常常老婆一個訊息來，就會立刻回家。

張本渝今看花絮，想起拍戲點滴感動得哭成淚人兒，雖然已經拍到第2季了，她仍自招台語還沒有很好，仍是一句一句努力背下來，導演如果突然改台詞，還會要其他演員幫忙分攤她的台詞，笑說：「我就是想到他們幫我分攤在哭啦。」而張本渝仍和日本男友遠距戀愛中，但透露男友近期會來台灣相聚。

《婚姻結業式2》是部描述熟齡男女的婚姻感情百態的台語劇集，將於3月12日（日）晚間8點公視臺語台、晚間10點華視頻道首播。