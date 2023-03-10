關西高中園藝科學生林岳翰熱愛生態知識，更自己動手打造蠑螈的家。（邱立雅攝）

關西高中園藝科學生林岳翰從小熱愛觀察生態，對植物充滿興趣，原本基測成績可上公立高中普通科，但他堅持踏上生態研究道路，尤其植物最讓他著迷，在家人支持下選擇就讀園藝科，並潛心投入植物與動物研究，並在2021年參加德國紐倫堡國際發明展，以可變換陣列植物圖像之植栽牆拿下銀牌，今年透過台大特殊選才考上森林系，成為準台大新生。

熱愛觀察生態的林岳翰在幼時就發掘自己的興趣，他喜歡往山裡跑，特別是沿著河岸、獵徑等人煙稀少之處，用眼睛與身體去觀察大自然的變化，甚至他還鑽研所謂微氣流，思考微氣流對植物生長的影響。在林岳翰潛心觀察大自然時，父母親便待在車上閱讀，等待他完成一段又一段的大自然紀錄。

提及父母親對他陪伴，林岳翰表示，從小父母就不曾強迫他只讀學科，並放手讓他無盡探索自己的興趣，除了帶著他往山裡跑，在升學道路上，也尊重林岳翰的意見，甚至當他選擇就讀園藝科時，父母親也僅淡淡的表達疑慮，未曾阻撓他追尋理想。

林岳翰表示，在關西高中園藝科，他擁有更多的自由跟資源，去打造他理想的生態王國。他動手組建蠑螈的家、與導師呂建興一同招募志同道合的同學，每天中午到生物實驗室照顧動物、鑽研科展項目。林岳翰也積極參與各項比賽，除了曾得過全國技藝競賽園藝職種金手獎第5，更在2021年以可變換陣列圖像之植栽牆作品，拿下德國紐倫堡國際發明展銀牌，成了他進入台大的契機。

提及準備台大森林系特殊選才過程，林岳翰表示，他原本未曾想過可以往台大森林系發展，但他主動尋找升學資訊，並在輔導老師曾泰竣協助下，順利通過甄選。林岳翰坦言過程並未特別準備，甚至面試時他提早到試場，觀察校園建物周圍苔蘚之後，更當場以苔蘚為靈感作為口試發揮主題，侃侃而談讓台大教授印象深刻，最終錄取。