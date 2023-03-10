高雄市仁武警分局配合內政部警政署同步執行全國性擴大臨檢勤務，9日晚間10時至隔天凌晨2時，由分局長張泰賓偕同偵查隊隊長林士元等幹部，率隊前往轄內大型KTV、小吃部及複合式遊戲主題餐廳、電玩店等8處治安顧慮場所實施臨檢，宣示對於街頭聚眾鬥毆及其他暴力犯罪必從嚴從速依法究辦不寬貸。

警方表示，統計自今年1月迄今，仁武分局執行擴大臨檢勤務，計查獲一、二級毒品案2件、公共危險罪6件、通緝犯2件、機車竊案1件等刑案。其中，仁武分局於3月6日查獲犯嫌33歲李男持有二級毒品安非他命7包(毛重3.46公克)及毒品咖啡包1包(毛重3.84公克)、磅秤等贓證物，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

仁武警分局長張泰賓表示，此次針對轄內治安熱點、易滋事處所及治安顧慮營業場所等處規畫擴大臨檢勤務，同時段於營業場所週邊道路實施閉鎖式路檢勤務執行攔檢，並輔以威力巡邏方式，形成點、線、式構成綿密治安網，藉以防制街頭暴力、酒後駕車或飆車之情事，彰顯警方強力執法勤務作為及達到嚇阻犯罪之目的。