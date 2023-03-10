2024年總統大選，國民黨秘書長黃健庭日前表示，2024總統初選民調「黨主席朱立倫不會把自己納入」。前民進黨立委沈富雄認為，國民黨主席朱立倫參選2024的可能性，大幅下降。

針對2024總統大選，沈富雄今(10日)在政論節目《少康戰情室》中表示，國民黨跟民眾黨主席柯文哲「藍白合」的可能性，國民黨還不死心，他認為，國民黨根本不需要考量這件事。國民黨有什麼條件，去讓柯文哲跟你合作，機率根本就是「零」；而且柯文哲的老婆已經講得很清楚，民調大部分的配對都是亂點鴛鴦譜，像「郭柯配」是不會成立的。

另外，沈富雄也分析指出，國民黨主席朱立倫選的可能性，大幅下降，所以現在人選僅剩鴻海創辦人郭台銘跟新北市長侯友宜。朱立倫現在要到處去徵詢、拜訪大家。如果朱立倫去訪問郭台銘，郭台銘曾要國民黨給他一個交代，最近他的想法還是一樣嗎？還是有不同的想法？