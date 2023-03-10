連續獲得金曲獎最佳作曲人的歌手HUSH，時隔四年終於推出新專輯《娛樂自己》，此次他捨棄過往命題式的創作模式，每首歌曲來自四年間的生活、疫情間與自己對話的感受等，不似過往的「作文比賽」形式，透過這些創作讓大眾更能剖析探索他的內心，HUSH直言「以前我好像躲在一個題目後，大家都是先看到題目後才能看到我，我想打破這個慣例。」

身為詞曲創作者的HUSH，除為自己寫歌外也曾為張惠妹、孫燕姿、A-Lin等人寫歌過，「我以前覺得寫自己的歌比較難。」他透露自己寫歌比較容易沒有方向，但是如果是寫別人的作品時，他會強烈的要求對方給一個方向，「如果說要說兩者最大的差別的話，幫別人寫是在固定的框架內進行，幫自己寫歌的話就反而容易因為沒有框框，跑出畫面之外。」也因此過去在寫自己的歌曲時，他也比較習慣先有個框架在進行創作，這種系統系的創作模式讓他感到安心，「但那種感覺好像是在舞台劇當中，雖然劇本是我寫的，但我只是念劇本的人，好像不夠真誠。」

HUSH去年年底發布《娛樂自己》數位專輯，因材料進貨、印刷等因素於本月發布實體專輯。（摘自HUSH IG）

在此次專輯中，透過音樂可以發現在專輯內他褪去「HUSH」的濾鏡，更真實地呈現出自我，寫下自己的焦慮、甚至可能有點限制級的情境，對於在大眾面前攤開內心的舉動，他不但不覺得害怕，反而覺得很過癮，「其實那些挖掘都是美化生活，那個挖掘也不見得是在第一時間，通常都是事後冷靜去面對當時的情緒。」也因此在寫作的過程中反倒是較為平靜的狀況下，某方面來說可能也是一種自癒吧！不過他也坦言這樣捨棄「作文比賽」形式的創作，增長了創作的時間，不過剛好疫情不論是他還是大眾，關在家中與自己獨處的時間增長，「娛樂自己」變成每個人的課題，「不過其實不管也沒有疫情，它都是一個很重要的課題。」

HUSH覺得這套造型既適合白天的幹練職場，也適合夜生活，若要以旋律形容此次新專的每首歌曲好像都合適，PRADA無翻領丹寧夾克價格店洽、丹寧長褲3萬9000元、Spazzolato皮革短靴5萬6000元、Symbole幾何圖紋緹花小方包8萬7000元。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/PRADA、妝/身躰髮膚SHENTIFAFU 李孟書、髮/ Jun Tsai、髮助張芝郡Zing）

「娛樂自己」對HUSH而言有點像是帶自己出去玩的感覺，「也不一定是要出國、去旅遊，可能去公園走走也可以，主要是讓自己每天都能夠順順利利的過下去。」如同在穿搭中融入點情境，在選擇穿著時就先帶自己「出去走走」，例如HUSH此次就以PRADA的丹寧套裝為例，「因為丹寧很百搭，而且他的剪裁又不是很Baggy（寬鬆），可幹練但又有可以很曖昧。」適合白天也適合夜生活，如果要以一段旋律來形容，「可能會有點都會感、都市感，帶有香水味、煙味，有點當代成人味道的歌。」

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