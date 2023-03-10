江俊翰斜槓賣XO干貝醬當老闆。（民視提供）

高山峰（左起）、Junior前來力挺江俊翰。（民視提供）

藝人江俊翰先前因吸毒風波陷入低潮，從《黃金歲月》殺青後就淡出演藝圈，日前他斜槓賣起XO干貝「好翰醬」，10日舉辦記者會。昔日「三片吐司」團員蔣偉文、艾力克斯力現身捧場，這也是3人時隔10年後合體。艾力克斯和蔣偉文起初以為江俊翰的產品只是掛牌代言，沒想到是他親自研發，進廚房炒干貝醬還炒到五十肩，因此排除萬難力挺兄弟。

江俊翰坦言年過50才創業，體力大不如前，且為了節省成本親自租車送貨，卻不慎撞上安全島，6顆安全氣囊全爆，自嘲：「還沒賺錢就要花50萬修車。」前陣子試賣活動已累積好口碑，後來訂單爆滿開始聘請師傅幫忙製作，才能順利出貨，昨活動現場也擠滿粉絲，還驚動警察出來指揮交通，不過他創業至今仍未回本。

艾力克斯說當年會組「三片吐司」全是為了爭取上節目，「上節目一定要有作品宣傳，我們3個是模特兒、主持廣播，但沒有作品，蔣偉文就說要出唱片，其實我們都是在圓他的夢。」蔣偉文當初自掏腰包大概40萬元，請日本老師製作單曲，還自製MV，一切都很刻苦，江俊翰笑說：「我敢說我們是最沒有心結的男團，因為根本沒錢，沒什麼好吵的。」蔣偉文苦笑說當初製作的專輯目前還有3000多張囤貨在家，「不然買XO醬送專輯好了。」