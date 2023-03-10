網紅宛宛兒外型亮眼、身材火辣，加上性格直率不做作，吸引大批粉絲支持，社群吸引超過百萬人追蹤，近日她透露逛台中旱溪夜市時，有一名熱情粉絲認出來她後，做出超級熱情的動作，除了抱她，甚至觸摸她的臉頰，令宛宛兒非常訝異，特意在粉專跟大家分享這件事。

宛宛兒近日上傳一段影片，可見她化著精緻妝容、穿著輕鬆簡單，透露自己剛逛完旱溪夜市，以這樣的狀態被一名熱情粉絲認出。宛宛兒描述當時的情形，對方見到自己後，直接張開雙臂，甚至摸她的臉頰說：「妳好可愛哦」，雖然宛宛兒起初有些愣住，但反應過來後，隨即跟粉絲抱在一起，作風相當親民。

宛宛兒表示粉絲是一名女生，並說這是首次有粉絲如此熱情，而她也說到口罩政策鬆綁後，會經常被其他人認出來，她很歡迎粉絲跟自己打招呼，對此，粉絲們在留言區回應：「好棒唷，可以抱一下宛宛兒」、「希望下次有機會在路上遇到妳，我這樣擁抱妳也要這樣回我！」、「因為看到妳像看到最熟悉的陌生人啊，不自覺得想喇賽(閒聊)」、「妳本來就可愛又漂亮的啊！」、「是我我也會超開心大叫宛宛兒」。

宛宛兒當年以搞笑影片走紅，近年除了帶貨和主持工作，也經營個人Youtube頻道，內容以分享生活、車輛和精品為主，至今累積1700萬觀看次數，至於感情方面，也有穩定交往多年的男友「哥哥」，還曾PO出驗孕影片，可見兩人感情很好，事業愛情兩豐收。