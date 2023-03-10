大陸文化和旅遊部官方「文旅之聲」10日消息，為進一步貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，按照國務院聯防聯控機制外事組要求，2023年3月15日起，試點恢復大陸全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。連同第一批，已有60國列入中國大陸民眾出境遊名單。

即日起，旅行社及線上旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。

40國出境遊名單：

亞洲：尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、哈薩克、烏茲別克、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞。

非洲：坦尚尼亞、納米比亞、模里西斯、辛巴威、烏干達、尚比亞、塞內加爾。

歐洲：塞爾維亞、克羅埃西亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、義大利、丹麥、葡萄牙、斯洛維尼亞。

大洋洲：萬那杜、東加、薩摩亞。

南美洲：巴西、智利、烏拉圭。

中美洲：巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、多明尼克、巴哈馬。

此前公布自2月6日起，第一批試點恢復出境遊和相關業務有20個國家，包括：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。