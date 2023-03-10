金門二膽島陳姓士兵失蹤後，今（10）日傳出現在人已在廈門。根據國民黨立委陳玉珍披露，她穿救生衣漂到三膽海域，被大陸海警救起。國際事務專家賴岳謙指出，陳玉珍是在保護這位士兵，說是「漂」過去的，是逃兵；如果叛逃是重罪！賴岳謙也說，這次陳姓上兵是本省人、現役、志願役！

賴岳謙今（10）日在中天電視《頭條開講》指出，民進黨沒有管道在第一時間跟大陸溝通，尤其涉及到軍事部分，這是很大的危機，民進黨束手無策。

國際會如何解讀？台灣一名士兵游泳到大陸，是不是國軍管理有問題？還是台灣的軍人不願意為台獨而戰？或是不願意為民進黨努力服務？各方面解說都有。

賴岳謙直言，《日經》不是說9成退役軍官都是大陸的間諜？這次陳姓上兵是本省人、現役、志願役、上兵，也往中國大陸那邊跑！日本媒體要不要根據消息靈通人士，說90％的台灣兵都是中國大陸間諜？都想往大陸跑？《日經》寫一下嘛？

賴岳謙認為，陳玉珍是在保護這位士兵，說是「漂」過去的。如果是叛逃，是重罪；如果逃兵，又是第一次，可能判緩刑。「我寧可採用陳玉珍的說法，漂過去！」違反軍紀是記過，比較輕一點！陳姓士兵自己要小心。