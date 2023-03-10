蔡建鑫說，他跟陳福海縣長都是「老年換工作」，非常具有挑戰性。(于家麒攝)

陳福海(中)非常感謝蔡建鑫的夫人(右二)把老公借給金門，一起為完善金門醫療衛生照護體系的理想努力。(于家麒攝)

金門縣新任衛生局長蔡建鑫今(10)日正式走馬上任，上午由縣長陳福海主持布達交接典禮，在主計處長王崑龍的監交下，蔡建鑫從代理局長李金治手中接過印信，在宣讀誓詞後擔下金門醫療重任，將全力整合可用醫療資源，建立良好的醫病溝通橋樑。

現年61歲的新任衛生局長蔡建鑫，高雄醫學院醫學系學士、國立高雄大學管理學院高階經營管理碩士、銘傳大學應用中國文學系博士，係金門縣保送公費養成醫師，1985年自高雄醫學院醫學系學成返金後，任職金門縣衛生院醫師(後改制為福建省金門縣立醫院)，曾擔任科主任職務。

縣長陳福海表示，蔡建鑫是金門的「醫療縣長」，在金城地區開設診所迄今已有25年，精通兒科及家醫科，對病患關懷備至，仁心仁術，深受地方鄉親肯定。此次能延攬蔡建鑫出任衛生局長一職，要先感謝他的夫人願意把蔡醫師借給金門，希望借重他豐富的學經歷，以及長期深耕地區醫療實務的經驗，一起為完善金門醫療衛生照護體系的理想及使命努力。

蔡建鑫說，他跟陳福海縣長都是「老年換工作」，非常有挑戰性。滿足鄉親的醫療期待需要大家一起努力，而突破困境則需要時間，對於陳縣長所關心的急重症醫療、兒童及老人的照護等相關問題，上任後將會整合可運用的資源，未來團隊也會善用智慧資訊科技建立平台，同時建立良好的醫病溝通橋樑。蔡建鑫也說，治療疾病之外更重要的是持續關懷，他會少說、多做，努力工作，服務鄉親。